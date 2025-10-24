Scossa in città via ai sopralluoghi per valutare eventuali situazioni di rischio o danni alle strutture

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la scossa di terremoto, con epicentro nel comune Irpino di Grottolella, il sindaco Clemente Mastella comunica che il Centro operativo comunale monitora attentamente la situazione. Al momento non sono stati segnalati danni. Il Sindaco ha dato mandato, con nota ufficiale, all’apposita funzione del Coc di procedere ai sopralluoghi presso le scuole e gli uffici di competenza comunale al fine di verificare lo stato delle strutture e l’esistenza di eventuali situazioni di pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

