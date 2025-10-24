Scossa in città via ai sopralluoghi per valutare eventuali situazioni di rischio o danni alle strutture
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la scossa di terremoto, con epicentro nel comune Irpino di Grottolella, il sindaco Clemente Mastella comunica che il Centro operativo comunale monitora attentamente la situazione. Al momento non sono stati segnalati danni. Il Sindaco ha dato mandato, con nota ufficiale, all’apposita funzione del Coc di procedere ai sopralluoghi presso le scuole e gli uffici di competenza comunale al fine di verificare lo stato delle strutture e l’esistenza di eventuali situazioni di pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
L’intera comunità di Mirano è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Maria Bovo, Mauro e Rosita Dal Corso. Di fronte a un dolore così grande, che colpisce nel profondo e interroga le coscienze di tutti, la città si stringe in un abbraccio ai familiari e a - facebook.com Vai su Facebook
Nella città di Butuan, nelle Filippine, alcune persone si sono riunite in un'area aperta durante una scossa di terremoto di magnitudo 7,4, accovacciandosi nel tentativo di salvarsi ( Jan Anderson Rabino) - X Vai su X
Scossa in mare, a Fano sopralluoghi preventivi nelle scuole - Sono alcuni provvedimenti presi, in via cautelativa, dal sindaco Luca Serfilippi dopo la scossa di scossa di ... ansa.it scrive