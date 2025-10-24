Scossa di terremoto percepita anche nel casertano

E’ stata percepita anche nel casertano la scossa di terremoto che si è verificata in Irpinia. Il sisma è stato registrato alle 14,40.Secondo quanto si apprende dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto a un chilometro da Grottolella, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it