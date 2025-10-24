Scossa di terremoto in provincia di Benevento | avvertita dalla popolazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi in diversi comuni della provincia di Benevento. L’evento sismico, seppur di breve durata, è stato percepito chiaramente dalla popolazione, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Al momento, l’evento non risulta ancora riportato sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e quindi non sono ancora disponibili dati ufficiali su magnitudo, epicentro e profondità. Le segnalazioni provenienti dai cittadini indicano che la scossa sarebbe stata avvertita soprattutto nel capoluogo Benevento e nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

