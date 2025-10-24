Scossa di terremoto in Campania | avvertita dalla popolazione

Anteprima24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi in diversi comuni della Campania. L’evento sismico, seppur di breve durata, è stato percepito chiaramente dalla popolazione, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Secondo la stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, ed è stato registrato alle ore 14:40. La localizzazione preliminare indica l’ epicentro in provincia di Avellino, in un’area prossima al confine con la provincia di Benevento. Molti cittadini hanno segnalato la scossa sui social network, riferendo di un forte tremore accompagnato da un leggero boato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scossa di terremoto in campania avvertita dalla popolazione

© Anteprima24.it - Scossa di terremoto in Campania: avvertita dalla popolazione

News recenti che potrebbero piacerti

scossa terremoto campania avvertitaScossa di terremoto “fortissima” avvertita ad Avellino, testimonianze da tutta la Campania: “Magnitudo tra 3.4 e 3.9” - 40 in provincia di Avellino ed è stata avvertita anche nelle ... Scrive ilriformista.it

scossa terremoto campania avvertitaTerremoto di magnitudo 3.9 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania. Lo riporta erreemmenews.it

scossa terremoto campania avvertitaTerremoto in Campania avvertito anche nel Nolano e nei Paesi Vesuviani - Pochi minuti fa la provincia di Avellino è stata interessata da una scossa di terremoto con magnitudo stimata tra 3. Si legge su ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto Campania Avvertita