Scossa di terremoto in Campania | avvertita dalla popolazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi in diversi comuni della Campania. L’evento sismico, seppur di breve durata, è stato percepito chiaramente dalla popolazione, soprattutto nei piani alti delle abitazioni. Secondo la stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, ed è stato registrato alle ore 14:40. La localizzazione preliminare indica l’ epicentro in provincia di Avellino, in un’area prossima al confine con la provincia di Benevento. Molti cittadini hanno segnalato la scossa sui social network, riferendo di un forte tremore accompagnato da un leggero boato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
