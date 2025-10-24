Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6 sentita fino a Napoli | Qui si ballava

Scossa di terremoto in Campania a Grottolella in provincia di Avellino, di magnitudo 3.6: sisma sentito fino a Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6, sentita fino a Napoli: "Qui si ballava" - Diversi utenti hanno testimoniato, commentando le varie notizie della stampa sul terremoto, di aver sentito distintamente la scossa: “Qui si ballava”, il ... Scrive virgilio.it

