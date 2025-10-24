Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6 sentita fino a Napoli | Qui si ballava
Scossa di terremoto in Campania a Grottolella in provincia di Avellino, di magnitudo 3.6: sisma sentito fino a Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Forte scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3 con epicentro a Bronte: ecco cos'è successo -> https://tinyurl.com/mr3rtyxf - facebook.com Vai su Facebook
Forte terremoto in Indonesia Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata nella Regione di Papua, a circa 200 km da Jayapura Leggi l’articolo completo: https://eurocomunicazione.eu/2025/10/16/terremoto-6-5-colpisce-papua-indonesia-nessuna-allerta - X Vai su X
Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6, sentita fino a Napoli: "Qui si ballava" - Diversi utenti hanno testimoniato, commentando le varie notizie della stampa sul terremoto, di aver sentito distintamente la scossa: “Qui si ballava”, il ... Scrive virgilio.it
Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 in Campania: epicentro vicino Avellino, avvertito anche a Napoli - 6 si è verificata alle ore 14:40:58 del 24 ottobre 2025 in Campania, con epicentro localizzato nei pressi di Grottolella (AV), a soli 6 km da Avellino. Riporta inmeteo.net
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Segnala ilmessaggero.it