Scoppole per Salvini Dalla legge Fornero fino a rimbrotti di Meloni | il leader leghista fa i conti con la realtà

Annuncia emendamenti e promette battaglia in Parlamento, perché sa che per ora con la Manovra è andata male. Per dire: il suo dicastero, il ministero dei Trasporti, è quello più colpito dai tagli e.

