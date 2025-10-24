Scoperto un pianeta potenzialmente abitabile a 18 anni luce da noi | È la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra

Un nuovo mondo si aggiunge alla mappa dell’universo. Si chiama GJ 251 c, ed è un pianeta che, secondo gli astronomi, potrebbe ospitare acqua liquida. In altre parole, potrebbe essere abitabile. Peccato si trovi a 18,2 anni luce di distanza, nella costellazione dei Gemelli. La scoperta arriva da un team internazionale guidato dalla Penn State University. Il gruppo di ricerca, dopo oltre vent’anni di osservazioni, ha analizzato i dati provenienti da diversi telescopi in tutto il mondo. GJ 251 c si trova nella cosiddetta “zona Goldilocks”, quella fascia orbitale dove le temperature non sono né troppo alte né troppo basse, e l’acqua potrebbe esistere in forma liquida. 🔗 Leggi su Open.online

