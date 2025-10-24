Scoperto un nuovo pianeta simile alla Terra È a 18 anni luce da noi

Descritto sull' Astronomical Journal. Ha un'atmosfera e la temperatura giusta per ospitare acqua liquida. Ruota attorno a una stella nana rossa e il suo anno dura 54 giorni. Gli scopritori: " la nostra migliore opportunità per trovare vita nello spazio".

