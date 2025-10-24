Scoperta una Super Terra che può ospitare la vita | cosa dicono gli scienziati

La scoperta di un nuovo pianeta, potenzialmente roccioso, quattro volte più grande del nostro e molto vicino alla Terra, ha attirato nelle scorse ore l'attenzione degli scienziati di tutto il mondo. GJ 251 C, cosi è stata ribattezzata la nuova "Super Terra", è un esopianeta, vale a dire un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del nostro Sistema Solare: si trova a una distanza di appena 18,2 anni luce e orbita attorno a una nana rossa, una stella piccola e fredda decisamente comune nella nostra galassia, in grado di garantire condizioni ambientali temperate. Secondo il team internazionale di astronomi guidato dalla Penn State University, che ha effettuato la scoperta, sulla sua superficie potrebbe ospitare acqua allo stato liquido, ritenuta una condizione necessaria alla nascita della vita per le nostre conoscenze attuali "Cerchiamo questo tipo di pianeti perché rappresentano la nostra migliore possibilità di trovare vita altrove", ha dichiarato Suvrath Mahadevan, professore di astronomia alla Penn State University e coautore di un articolo dedicato all'importante ritrovamento pubblicato su The Astronomical Journal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

