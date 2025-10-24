Scoperta una nuova super Terra rocciosa nella zona abitabile della sua stella a meno di 20 anni luce di distanza da noi

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esopianeta potrebbe essere uno dei posti più promettenti per cercare la vita al di fuori del nostro Sistema solare. 🔗 Leggi su Wired.it

scoperta una nuova super terra rocciosa nella zona abitabile della sua stella a meno di 20 anni luce di distanza da noi

© Wired.it - Scoperta una nuova super Terra rocciosa nella zona abitabile della sua stella, a meno di 20 anni luce di distanza da noi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scoperta nuova super terraScoperto nuovo pianeta simile alla Terra, ecco GJ 251 C: dista 18,2 anni luce da noi - Scoperta una “super Terra”, soprannominata così per avere dimensioni quattro volte superiore la massa del nostro pianeta. Riporta msn.com

scoperta nuova super terraLa Terra vista dallo spazio - Si chiama GJ 251 C ed è stato individuato in orbita attorno a una stella nana rossa nella costellazione dei Gemelli, a circa 18,2 anni luce dal nostro pianeta. Lo riporta lanuovasardegna.it

scoperta nuova super terraNucleo interno della Terra, questo sconosciuto: ora però spunta un nuova verità sulla sua composizione - Il nucleo interno della Terra potrebbe contenere carbonio: una nuova scoperta spiega come si è formato il cuore solido del pianeta. Come scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Nuova Super Terra