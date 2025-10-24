Scoperta una nuova super Terra rocciosa nella zona abitabile della sua stella a meno di 20 anni luce di distanza da noi
L'esopianeta potrebbe essere uno dei posti più promettenti per cercare la vita al di fuori del nostro Sistema solare. 🔗 Leggi su Wired.it
