Scoperta officina abusiva con rifiuti di vernici | scatta il sequestro Tre persone denunciate | FOTO

I carabinieri della Stazione di Villa Literno, con il supporto del personale dell’Arpac di Caserta, hanno posto sotto sequestro un’intera area privata dove era stata scoperta una officina abusiva per la lavorazione del ferro e un deposito di rifiuti speciali non smaltiti correttamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scoperta officina abusiva per lavorare il ferro: scattano tre denunce e il sequestro - I carabinieri della stazione di Villa Literno, con il supporto del personale dell’Arpac di Caserta, hanno eseguito un sopralluogo in un’area privata in ... Lo riporta ilmattino.it

Officina abusiva e rifiuti tossici: scatta il sequestro, tre denunciati - Contestualmente, ulteriori controlli urbanistici eseguiti presso l’ufficio tecnico comunale hanno permesso di appurare che all’interno della stessa area erano stati realizzati due manufatti edilizi ad ... casertace.net scrive

Blitz dei Carabinieri: scoperta officina abusiva con rifiuti tossici, ARRESTATO il titolare - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di ricettazione e furto, era inoltre sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. casertace.net scrive