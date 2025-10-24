Scontro tra via Morigi e via Cella due all' ospedale

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre all'incrocio tra via Cella e via Morigi. Due auto si sono scontrate violentemente, anche a causa del semaforo guasto da qualche giorno a causa di un altro incidente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

OPENING TOMORROW!! 07.10.2025, 6-8 PM TRA MITO E MODERNITÀ. Pittura italiana del primo '900 @cortesigallery Via Morigi 8, Milan 08.10.2025 - 19.12.2025 #milanoartcommunity #milanoarte #artmilan #contemporaryartmilan - facebook.com Vai su Facebook

Scontro auto-moto a Capodimonte, un morto e un ferito grave. Incidente stradale a via Miano - Nell'impatto è morto un uomo di circa 61 anni, napoletano, che era alla guida dello scooter. Segnala fanpage.it