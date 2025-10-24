Scontro tra Trump e Putin sul petrolio | la Cina chiude i rubinetti l’India pronta a seguire

ABBONATI A DAYITALIANEWS ROMA, 24 ottobre 2025. La guerra del petrolio tra Washington e Mosca. I sorrisi e le strette di mano dell’Alaska sono ormai un ricordo lontano. Tra Vladimir Putin e Donald Trump è esploso uno scontro frontale sul terreno più delicato: il petrolio. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro i giganti energetici russi Lukoil e Rosneft hanno innescato una reazione a catena che coinvolge anche la Cina e l’India, due tra i principali acquirenti di greggio di Mosca. Secondo Reuters, Pechino ha sospeso gli acquisti di petrolio russo, mettendo alla prova quella che fino a ieri veniva definita un’ “amicizia senza limiti” tra Putin e Xi Jinping. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

