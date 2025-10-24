Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l' audio di Sangiuliano a Report

Una multa di 150 mila euro per avere trasmesso una conversazione privata tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie, la giornalista Federica Corsini. È quanto dovrà pagare la Rai per aver trasmesso l’audio nel corso della trasmissione Report condotta da Sigfrido Ranucci, il giornalista a cui pochi giorni fa è esplosa una bomba sotto casa. Le reazioni non si sono fatte attendere. Ranucci ha definito la sanzione da 150 mila euro "assurda" e ha parlato di "un tentativo di armare il Garante per punire Report", denunciando pressioni politiche e una presunta mancanza di indipendenza dell’autorità: "Chiedo che il Garante europeo verifichi come sta operando il Garante della privacy italiano, perché sembra agire come un'emanazione del governo", ha detto il giornalista in una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report

Scopri altri approfondimenti

#Juorno scontro tra #SigfridoRanucci e #AgostinoGhiglia: diffida al #giornalista ma #Report va in #onda - X Vai su X

Agostino Ghiglia contro Sigfrido Ranucci. Lo scontro tra il membro del Garante della privacy e il conduttore di Report continua. Questa volta il componente dell'Authority chiede un "confronto in diretta" con il giornalista: "Non può continuare a negarsi, ho diritto - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, nuovo scontro col Garante della privacy: cosa è successo - Sigfrido Ranucci apre la nuova stagione di “Report” ringraziando tutti per la solidarietà e con un appello al Garante della privacy ... Da dilei.it

Nuovo scontro Ranucci-Garante. Il giornalista torna in tv e ringrazia i suoi: 'La scorta siete voi' - andato in onda in prima serata su Rai3, nella prima puntata della nuova stagione, e anticipato sui canali social del programma - Si legge su ansa.it

Ranucci e lo scontro con il Garante dopo la multa da 150mila euro: “In questi giorni solidarietà ipocrita. Qualcuno vuole punire Report” - Alta tensione tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato la Rai di 150mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’audio privato tra ... Come scrive blitzquotidiano.it