Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l' audio di Sangiuliano a Report

Una multa di 150 mila euro per avere trasmesso una conversazione privata tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie, la giornalista Federica Corsini. È quanto dovrà pagare la Rai per aver trasmesso l’audio nel corso della trasmissione Report condotta da Sigfrido Ranucci, il giornalista a cui pochi giorni fa è esplosa una bomba sotto casa. Le reazioni non si sono fatte attendere. Ranucci ha definito la sanzione da 150 mila euro "assurda" e ha parlato di "un tentativo di armare il Garante per punire Report", denunciando pressioni politiche e una presunta mancanza di indipendenza dell’autorità: "Chiedo che il Garante europeo verifichi come sta operando il Garante della privacy italiano, perché sembra agire come un'emanazione del governo", ha detto il giornalista in una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report

Altre letture consigliate

Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report. "Sembra agire come un'emanazione del governo", dice il giornalista. "Parole gravissime", risponde l'autorità. - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report. "Sembra agire come un'emanazione del governo", dice il giornalista. "Parole gravissime", risponde l'autorità. - X Vai su X

Ranucci e lo scontro con il Garante dopo la multa da 150mila euro: “In questi giorni solidarietà ipocrita. Qualcuno vuole punire Report” - Alta tensione tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato la Rai di 150mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’audio privato tra ... Riporta blitzquotidiano.it

Scontro tra Ranucci e il Garante dopo la multa per l'audio di Sangiuliano a Report - La Rai dovrà pagare 150 mila euro per la telefonata tra il ministro e sua moglie mandata i ... ilfoglio.it scrive

Scontro Ranucci-Garante, arriva la multa a Report - Giornata di scontro aperto tra Sigfrido Ranucci e il Garante per la Privacy, che dopo un botta e risposta tra Autorità e giornalista si conclude con la notifica di una sanzione di 150mila euro alla Ra ... Segnala ansa.it