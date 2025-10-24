Scontro tra due auto in tangenziale sud | tre feriti in ospedale
Scontro tra due auto in tangenziale sud, all'uscita di via Spezia, oggi intorno all'ora di pranzo. Tre i feriti, tra cui un 18enne. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.Le tre persone ferite (anche un 38enne e un 60enne) sono state ricoverate al pronto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
