Scontro tra auto a pochi passi dal centro

Incidente stradale in via XX Settembre a San Nicola la Strada. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 24 settembre. Nell'impatto sono rimaste coinvolte almeno due vetture. L'urto è stato particolarmente violento. Uno dei veicoli è rimasto particolarmente danneggiato. L'incidente ha avuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Scontro auto-camion questa mattina verso le 7.30 a Varone, frazione di Riva del Garda. Il conducente della vettura, un uomo di 50 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Arco con ferite di media gravità. - facebook.com Vai su Facebook

Scontro auto-moto sulla statale, feriti in ospedale con l'elicottero https://ift.tt/H9SxBPA https://ift.tt/foBauip - X Vai su X

Napoli. Scontro auto scooter, centauro 16enne in Prognosi riservata - Uno scontro tra auto e scooter ha comportato gravi conseguenze per un 16enne napoletano che viaggiava a bordo di un motociclo. Si legge su msn.com

Violento scontro tra tre auto a Catanzaro: quattro feriti e disagi alla circolazione - I due occupanti di una Fiat 500, che sono rimasti intrappolati nell’abitacolo distrutto, sono stati estratti dai pompieri ... Lo riporta msn.com

Scontro tra bus e auto, feriti tre passeggeri sbalzati dall’urto - Giornata movimentata ieri a Pavia, dove due distinti incidenti stradali hanno avuto come elemento comune il coinvolgimento di autobus di linea. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it