Scontro per gli sfratti bufera politica a Bologna Il centrodestra difende il blitz la Regione no | Confine superato

Bologna, 24 ottobre 2025 – Porte e muri sfondati, per eseguire, al settimo tentativo, due sfratti. Che erano ‘impediti’ da mesi dal collettivo Plat, così da rendere necessario, ieri mattina, l’uso della forza pubblica. L’episodio va in scena in via Michelino, area molto ‘golosa’ per gli imprenditori degli ‘affitti brevi’ vista la vicinanza alla Fiera. BOLOGNA. Protesta degli attivisti di Platt in Comune, dopo lo sfratto di due famiglie avvenuto in mattinata in via Michelino 41. Gli attivisti hanno avuto un incontro con la vicesindaca. E questa è l’accusa del collettivo: «Due famiglie con cinque minori, una delle quali disabile, sfrattate senza che gli assistenti sociali offrissero soluzioni abitative alternative per far spazio alla speculazione immobiliare», come riassume l’avvocata dei collettivi Maria Elena Scavariello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro per gli sfratti, bufera politica a Bologna. Il centrodestra difende il blitz, la Regione no: “Confine superato”

