Scontro auto-camion | tragedia sull’A12 morto un ragazzo di 22 anni

A poche ore di distanza dal drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre sull’Autostrada del Brennero, un’altra tragedia stradale si è consumata sull’A12, nell’area di Langkampfen in Austria. A rimetterci la vita, questa volta, è stato un giovane altoatesino di 22 anni a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Scontro auto-moto poco dopo le 7.30 in via Manin, a Varese: in codice giallo giovane motociclista - facebook.com Vai su Facebook

Scontro auto-moto sulla statale, feriti in ospedale con l'elicottero https://ift.tt/H9SxBPA https://ift.tt/foBauip - X Vai su X

Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti - Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Secondo tg24.sky.it

Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirreno a Gioiosa Ionica, tre morti nell'incidente stradale - Tirreno a Gioiosa Ionica: auto contro pullman, tre morti. Secondo virgilio.it

Violento scontro tra due camion e un auto sulla statale (FOTO), in azione i soccorsi: tre persone ferite e traffico in tilt - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a Rasun Anterselva: due camion e un'auto si sono scontrati sula strada statale della Val Pusteria. Segnala ildolomiti.it