Scontro a La7 tra Calenda e Sachs Lei mente fa propaganda putiniana Odioso mi ha chiamato bugiardo?
Acceso scontro a Piazzapulita su La7 tra Carlo Calenda e l’economista statunitense Jeffrey Sachs, intervistato. Il tema è la guerra in Ucraina e, nello specifico, la rivoluzione del 2014 che portò alla destituzione dell’allora presidente, Viktor Janukovy?. “Conosce il ruolo degli Stati Uniti nell’averlo rovesciato o no?”, esordisce Sachs. “Non è vero, ero al governo”, risponde Calenda, sottolineando che “gli ucraini non vogliono finire sotto la Russia”. “Questa è la stessa teoria che usa lei sul vaccino sul Covid, che sarebbe uscito da un laboratorio cinese e americano”, prosegue il senatore. “Gli ucraini non vogliono finire sotto la sfera di influenza della Russia”, insiste ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
