Scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina a Roma | attivisti provano a forzare il blocco per partire in corteo
Tensioni alla manifestazione pro Palestina a Roma. I manifestanti radunati in presidio in piazza Verdi hanno provato a forzare il blocco per partire in corteo scontrandosi con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano raggiungere l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, con l’obiettivo di passare anche accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. La polizia ha usato anche gli idranti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
