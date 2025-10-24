Tensioni alla manifestazione pro Palestina a Roma. I manifestanti radunati in presidio in piazza Verdi hanno provato a forzare il blocco per partire in corteo scontrandosi con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano raggiungere l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, con l’obiettivo di passare anche accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. La polizia ha usato anche gli idranti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina a Roma: attivisti provano a forzare il blocco per partire in corteo