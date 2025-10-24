Scontri tifosi a Porta a Lucca La Città Ecologica | Sì alla Ztl temporanea ma lo stadio deve essere spostato

Dopo gli scontri tra i tifosi del Pisa e del Verona in via Piave, avvenuti sabato scorso poco prima dell'ultimo match casalingo dei nerazzurri contro l'Hellas, la questione della sicurezza nel quartiere di Porta a Lucca è tornata di attualità. Gli incidenti, scoppiati in mezzo alle case intorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

