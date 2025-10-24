Scontri tifosi a Porta a Lucca La Città Ecologica | Sì alla Ztl temporanea ma lo stadio deve essere spostato

Dopo gli scontri tra i tifosi del Pisa e del Verona in via Piave, avvenuti sabato scorso poco prima dell'ultimo match casalingo dei nerazzurri contro l'Hellas, la questione della sicurezza nel quartiere di Porta a Lucca è tornata di attualità. Gli incidenti, scoppiati in mezzo alle case intorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VIDEO | Scontri a Pisa: trasferte vietate per i tifosi del Verona - facebook.com Vai su Facebook

Scontri tra ultras: stop alle trasferte dei tifosi di $Pisa e $Verona per tre mesi - X Vai su X

Sicurezza, obiettivo prevenire scontri tra tifosi. Porta a Lucca si blinda, i varchi chiuderanno prima - Con la Lazio i cancelli saranno sbarrati già nel pomeriggio con inevitabili disagi. Si legge su msn.com

Tre mesi di stop alle trasferte per la tifoseria del Pisa dopo gli scontri con gli ultrà del Verona - La decisione dopo il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ... Scrive msn.com

Scontri prima di Nizza-Roma: 13 i tifosi giallorossi processati, 89 quelli rilasciati - Dopo gli scontri tra i tifosi del Nizza e quelli della Roma di mercoledì sera, sono stati processati 13 tifosi giallorossi, i quali erano stati fermati a margine della partita di Europa League con ... Da tuttomercatoweb.com