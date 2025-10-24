Scontri a Roma | i pro Pal cercano di spostarsi la polizia risponde con gli idranti e ordina di sciogliere il corteo
I manifestanti hanno provato a raggiungere l'Auditorium del Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
"È scontro di cifre tra Roma e Bruxelles sui dati sugli scontri stradali in Italia. Oggi la Commissione europea ha diffuso un rapporto secondo cui l’andamento delle vittime, nei primi sei mesi del 2025 nel nostro Paese, è «sostanzialmente invariato» rispetto allo s - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Roma: convalidati gli arresti, i due manifestanti tornano liberi https://ift.tt/hYFCy6M - X Vai su X
Gaza, scontri a Roma tra polizia e manifestanti pro Pal: azionati gli idranti - I manifestanti hanno provato a forzare il blocco al grido di "Corteo, corteo" per ... Come scrive lapresse.it
Identificati 262 partecipanti agli scontri del corteo Pro Pal a Roma: Ecco cosa è successo - A Roma, il corteo Pro Pal ha visto scontri con le forze dell'ordine, risultando nell'identificazione di ben 262 persone. Segnala notizie.it
Corteo a Roma, i ProPal scatenano la guerriglia. Minacce alle giornalista: "Niente foto" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Lo riporta iltempo.it