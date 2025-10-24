Scontri a Roma | i pro Pal cercano di forzare la polizia risponde con gli idranti
I manifestanti hanno provato a forzare il blocco al grido di «Corteo, corteo» per raggiungere l'Auditorium del Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"È scontro di cifre tra Roma e Bruxelles sui dati sugli scontri stradali in Italia. Oggi la Commissione europea ha diffuso un rapporto secondo cui l’andamento delle vittime, nei primi sei mesi del 2025 nel nostro Paese, è «sostanzialmente invariato» rispetto allo s - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Roma: convalidati gli arresti, i due manifestanti tornano liberi https://ift.tt/hYFCy6M Vai su X
Identificati 262 partecipanti agli scontri del corteo Pro Pal a Roma: Ecco cosa è successo - A Roma, il corteo Pro Pal ha visto scontri con le forze dell'ordine, risultando nell'identificazione di ben 262 persone. Lo riporta notizie.it
Corteo a Roma, i ProPal scatenano la guerriglia. Minacce alle giornalista: "Niente foto" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Da iltempo.it
Cortei pro-Palestina scuotono l’Italia: scontri con la polizia a Torino - Palestina scuotono le piazze italiane, a Torino scontri con le forze dell’ordine. Riporta notizie.it