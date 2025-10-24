Sconcerto Milan stop alla partita | richiesta ufficiale
Mentre il Milan di Massimiliano Allegri vola in campionato, una notizia sconvolge la Serie A: la UEFA vuole che la partita venga annullata. In un momento in cui sul campo tutto sembra andare per il verso giusto, con una squadra compatta, cinica e capace di imporsi con autorità, fuori dal terreno di gioco si sta consumando una vicenda che potrebbe lasciare il segno. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenato un vero e proprio terremoto istituzionale intorno ad una partita del Milan. La UEFA interviene in pressnig sulla Lega di Serie A, con il chiaro intento di annullare quella partita. Milan nei guai la UEFA annulla la partita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
la Repubblica. . Durante il concerto a Milano, domenica 19 ottobre, Lady Gaga non è riuscita a trattenere le commozione quando il pubblico ha iniziato a cantarle 'Sei bellissima'. Video Instagram di @?christiancafa_ - facebook.com Vai su Facebook
Stop alle sceneggiate: la svolta annunciata dagli arbitri dopo il caso Milan-Fiorentina - Giro di vite: si studiano provvedimenti per evitare situazioni nelle quali giocatori appena toccati fingono di aver ricevuto un colpo più violento ... Secondo tuttosport.com
Milan, stop per Pulisic: infortunio complicato, si va verso le tre settimane di stop - L’attaccante del Milan, che si era fatto male durante la sosta con la nazionale americana, ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Si legge su sportpaper.it
Milan, Allegri: “È un piccolo passo avanti, ma bisogna continuare a lavorare” - Il Milan di Massimiliano Allegri vince contro il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5ª giornata di Serie A. Da gianlucadimarzio.com