Scomparso a Gorizia un 56enne | ricerche in corso

Triesteprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scomparso da ieri, giovedì 23 ottobre, il 56enne Claudio Cibini. Nato a Gorizia il 13 novembre 1969, Cibini si è allontanato volontariamente e i carabinieri del capoluogo isontino lo stanno cercando. L’uomo, di cui non si ha una descrizione dei vestiti indossati al momento della scomparsa, è alto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

scomparso gorizia 56enne ricercheClaudio Cibini scomparso a Gorizia: scattate le ricerche del 55enne - L’uomo non dà notizie da giovedì mattina. Segnala nordest24.it

Ricerche dello scomparso. Bonificata la Tacca Bianca - Il soccorso alpino si è spostato nelle zone più impervie fino a strade di cava. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scomparso Gorizia 56enne Ricerche