Scompare dalla comunità per raggiungere i genitori 15enne rintracciata sul treno
I carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno concluso con successo un intervento mirato al rintraccio di una giovane ragazza minorenne che si era allontanata da una comunità di recupero in Toscana. Alle 22 circa del 23 ottobre la Polizia Ferroviaria di Bologna ha richiesto l'intervento dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Questa mattina la comunità apprende con profondo dolore della scomparsa di Gianfranco Rambelli, consigliere dell’Unione dei Comuni eletto a Bagnacavallo. Il Consiglio e la Giunta esprimono le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia del consiglier - facebook.com Vai su Facebook