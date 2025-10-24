Scommesse truccate e mafia italoamericana | la Nba nel caos arrestati coach e star del basket
La Nba è travolta da uno scandalo che ha a che fare con scommesse illegali e partite di poker truccate appoggiate dalla mafia italoamericana. L’inchiesta dell’Fbi e della polizia di New York ha fatto scattare le manette per oltre 30 persone tra cui l’ex giocatore e allenatore della Nba, Damon Jones; il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups; e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier. L’inchiesta e le accuse. Iniziata quattro anni fa, l’inchiesta, denominata non a caso “Royal flush”, ovvero “scala reale”, ha scoperto un giro di affari illeciti da milioni di dollari esteso in ben undici Stati americani. 🔗 Leggi su Panorama.it
