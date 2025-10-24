Un’indagine durata quattro anni ha portato alla luce un vasto sistema di frodi e scommesse illegali che intreccia il mondo della mafia italo-americana e quello del basket professionistico statunitense. L’operazione, denominata “Royal Flush” (scala reale), è stata condotta dall’FBI e dalla polizia di New York e ha portato all’arresto di oltre 30 persone in 11 Stati. Tra i nomi più noti figurano Damon Jones, ex giocatore e allenatore NBA, Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, guardia dei Miami Heat. I tre sono accusati di aver preso parte a un sistema di scommesse truccate e partite di poker pilotate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scommesse e partite truccate, un giro da 7 milioni di dollari scuote la NBA