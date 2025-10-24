Scommessa con la morte | la spiegazione del finale del film

Scommessa con la morte ( The Dead Pool, 1988) rappresenta il quinto e ultimo capitolo della celebre saga dedicata all’ispettore Harry Callahan, interpretato da Clint Eastwood. Dopo il successo dei precedenti film — da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Coraggio. fatti ammazzare — questo episodio segna la chiusura di un’epoca, portando con sé un tono più riflessivo e ironico. Eastwood riprende il suo iconico ruolo con la consueta freddezza e determinazione, ma anche con una sottile consapevolezza del tempo che passa: Callahan è un uomo che continua a combattere il crimine con i propri metodi, pur sentendo il peso di una carriera costellata da violenza e solitudine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it