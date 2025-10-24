Sciopero in cantiere Torino Esposizioni | Sicurezza sul lavoro è un' emergenza
Lavoratori nel cantiere di Torino Esposizioni in corso Massimo D’Azeglio 17 in sciopero per 2 ore (dalle 10 alle 12) di venerdì 24 ottobre, per sottolineare le innumerevoli problematiche in materia di sicurezza nel mondo dell’edilizia. La protesta in seguito alla morte di del collega, Andy Mwachoko, 42 anni, lo scorso 18 ottobre. “Questa tragedia di questo lavoratore morto dimostra che il problema della sicurezza va al di là delle dimensioni dei cantieri. Il tema della sicurezza sul lavoro è trasversale”, ha spiegato il Segretario CGIL Torino Federico Bellono Bellono. “Purtroppo il tema della sicurezza è trasversale, non si fa abbastanza, d’altronde noi rispetto a un anno fa ad oggi verifichiamo un aumento del 20% a Torino degli incidenti mortali e più in generale sono in crescita gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
MORTE DI ANDY MWACHOKO: VENERDI’ 24 OTTOBRE SCIOPERO E PRESIDIO DALLE 10.00 ALLE 12.00 AL CANTIERE DI TORINO ESPOSIZIONI. Sciopero di due ore, venerdì 24 ottobre dalle 10.00 alle 12.00, con assemblea e presidio di tutti i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
Abusivismo imperante, troppi cantieri: il 23 ottobre sciopero dei taxi a Napoli - La concorrenza sleale di chi non rispetta le norme e le difficili condizioni di lavoro per i problemi di viabilità alla base dell'agitazione @ComuneNapoli @TgrRai - X Vai su X
Sciopero in cantiere Torino Esposizioni: "Sicurezza sul lavoro è un'emergenza" - Lavoratori nel cantiere di Torino Esposizioni in corso Massimo D'Azeglio 17 in sciopero per 2 ore (dalle 10 alle 12) di venerdì 24 ottobre, per sottolineare ... Riporta lapresse.it
Tragedia a Torino Esposizioni. Muore 41enne per un incidente nel cantiere della nuova Biblioteca - Muore 41enne per un incidente nel cantiere della nuova Biblioteca civica centrale ... Lo riporta zipnews.it
Incidente sul lavoro: schiacciato da un carico operaio muore nel cantiere di Torino Esposizioni - L'intervento poco prima delle 8 nell'area del padiglione principale dove sono in corso lavori di ristrutturazione ... Come scrive rainews.it