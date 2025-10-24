Sciocchezze sesquipedali

Altro che abolire la Fornero. Saranno alzate l’età pensionabile e le tasse su diesel, tabacco e affitti. Ma quand’è che la gente capirà che la Meloni è “un genio” al contrario? Lea Marsili via email Gentile lettrice, la Meloni non è stupida. Semmai è cinica e “poco capiente”, nel senso che non ha cultura solida e manca di visione “alta”. Però sguazza fin da bambina nella politichetta e ha sviluppato un fiuto da Cetto La Qualunque. Naviga di piccolo cabotaggio, guardandosi dal prendere iniziative autonome, anche perché le rare volte che l’ha fatto è sprofondata nel ridicolo: come il Liceo del Made in Italy, un fiasco clamoroso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it