Sci muore Giuliano Besson | ex discesista della ‘Valanga Azzurra’ aveva 75 anni
(Adnkronos) – "E’ scomparso a causa di un malore improvviso, Giuliano Besson, imprenditore ed ex discesista della Valanga Azzurra. Aveva 75 anni". Lo rende noto oggi, venerdì 24 ottobre, la Fisi con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Dopo l’addio agli sci aveva fondato il suo marchio d’abbigliamento e, di recente, scritto un’autobiografia -si legge . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Addio, Giuliano: morto Besson, discesista della Valanga Azzurra e fondatore dello storico marchio - La sua perla il 2° posto a Kitzbuehel nel '74 con lo stesso tempo di Stefano Anzi, con cui poi creerà il brand di abbigliamento famoso in tutto il mondo ... Come scrive msn.com