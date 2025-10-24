Sci muore Giuliano Besson | ex discesista della ‘Valanga Azzurra’ aveva 75 anni
(Adnkronos) – “E’ scomparso a causa di un malore improvviso, Giuliano Besson, imprenditore ed ex discesista della Valanga Azzurra. Aveva 75 anni”. Lo rende noto oggi, venerdì 24 ottobre, la Fisi con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Dopo l’addio agli sci aveva fondato il suo marchio d’abbigliamento e, di recente, scritto un’autobiografia -si legge su fisi.org-. Besson prese parte ai Giochi Olimpici invernali di Sapporo 1972, validi anche come Mondiali e fu la sua unica presenza olimpica. Si piazzò 11o nella discesa libera, e sempre quell’anno, vinse il titolo italiano nella stessa specialità. 🔗 Leggi su Seriea24.it
