Sci muore Giuliano Besson | ex discesista della ‘Valanga Azzurra’ aveva 75 anni

Seriea24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “E’ scomparso a causa di un malore improvviso, Giuliano Besson, imprenditore ed ex discesista della Valanga Azzurra. Aveva 75 anni”. Lo rende noto oggi, venerdì 24 ottobre, la Fisi con un comunicato sul proprio sito ufficiale.   “Dopo l’addio agli sci aveva fondato il suo marchio d’abbigliamento e, di recente, scritto un’autobiografia -si legge su fisi.org-. Besson prese parte ai Giochi Olimpici invernali di Sapporo 1972, validi anche come Mondiali e fu la sua unica presenza olimpica. Si piazzò 11o nella discesa libera, e sempre quell’anno, vinse il titolo italiano nella stessa specialità. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sci muore giuliano bessonLutto nel mondo dello sci: muore Giuliano Besson, fece parte della Valanga Azzurra - Lutto nel mondo dello sci, è morto a 75 anni Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra, la celebre squadra grande protagonista degli anni ’70. Segnala notizie.it

sci muore giuliano bessonLutto nel mondo dello sci: morto Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra - Nato a Sauze d’Oulx, ha rappresentato l’eccellenza della velocità italiana: scomparso all'età di 75 anni a causa di un malore improvviso ... Come scrive tuttosport.com

sci muore giuliano bessonE’ morto Giuliano Besson uno dei grandi della Valanga Azzurra di sci - Il mondo dello sci piange la scomparsa di Giuliano Besson, ex discesista della leggendaria Valanga Azzurra, morto a 75 anni. Riporta quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Muore Giuliano Besson