Sci alpino l’Italia si affida a Goggia a Soelden Robinson pronta ad inserirsi nel duello tra Shiffrin e Gut-Behrami

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo femminile di sci alpino con il consueto antipasto stagionale di Soelden. Il ghiacciaio del Rettenbach ospita come da tradizione il primo gigante dell’anno, ma per l’Italia l’avvicinamento è stato decisamente funesto. Dopo l’assenza già prevista da tempo di Federica Brignone, è arrivata anche quella di Marta Bassino, che ha visto la propria stagione finire ancor prima di iniziare a causa della frattura del piatto tibiale. Una notizia davvero terribile per la piemontese, che con il cambio di materiali quest’estate sperava di vivere un nuovo inizio di carriera dopo un anno passato decisamente complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

