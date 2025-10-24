Sci alpino il gigante di Soelden dà il via alla stagione | Marco Odermatt vuole mettere subito le cose in chiaro
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta a prendere il via in maniera ufficiale. La prima gara della nuova stagione sarà un grande classico, ovvero il gigante di Soelden (Austria). Sul ghiacciaio del Rettenbach, quindi, andremo a vivere l’esordio della nuova annata con la gara tra le porte larghe che andrà a consegnare i primi 100 punti in classifica e, soprattutto, toglierà la ruggine di dosso ai protagonisti del Circo Bianco. La gara sulle nevi austriache si disputerà domenica 26 ottobre con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
Coppa del Mondo di sci alpino al via. Nell'anno olimpico si apre sabato l'edizione 2025/26 con il consueto appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si disputerà il gigante femminile. Assente la detentrice della sfera di cristall - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Odermatt deve guardarsi dal ‘fuoco amico’ - Prende il via ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025- Lo riporta oasport.it
Marta Bassino si è infortunata in allenamento in Val Senales · Sci alpino - Pochi giorni prima della prima gara stagionale, col gigante di Sölden del 25 ottobre, Marta Bassino è caduta mentre si allenava su una pista in Val Senales. Come scrive olympics.com
La Coppa del Mondo di sci riaprte da Sölden. Ecco gli italiani al via - L’attesa è finita, perchè sabato 25 ottobre torna l'appuntamento sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach sopra Soelden, dove si di ... Riporta discoveryalps.it