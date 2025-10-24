Sci alpino il gigante di Soelden dà il via alla stagione | Marco Odermatt vuole mettere subito le cose in chiaro

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta a prendere il via in maniera ufficiale. La prima gara della nuova stagione sarà un grande classico, ovvero il gigante di Soelden (Austria). Sul ghiacciaio del Rettenbach, quindi, andremo a vivere l’esordio della nuova annata con la gara tra le porte larghe che andrà a consegnare i primi 100 punti in classifica e, soprattutto, toglierà la ruggine di dosso ai protagonisti del Circo Bianco. La gara sulle nevi austriache si disputerà domenica 26 ottobre con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

