Nel fine settimana scatterà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la 60ma edizione del massimo circuito internazionale si aprirà come ormai da tradizione con i giganti di Soelden. Saranno le due prove tra le porte larghe sul ghiacciaio del Rettenbach a lanciare la lunga volata che condurrà verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma la competizione si aprirà con l’ormai consueta “polemica”: il calendario è troppo sbilanciato a danno dei velocisti. Ci sono sempre più giganti e slalom rispetto a discese e superG, la sensazione è che non ci sia la voglia di equilibrare la situazione e così la corsa per la conquista della Sfera di Cristallo risulta sempre più favorevole per gli specialisti delle prove tecniche: 10 slalom, 10 giganti, 9 superG, 9 discese libere per le donne; 12 slalom, 9 giganti, 9 discese libere, 10 superG per gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, calendario di Coppa del Mondo nettamente sbilanciato: sempre meno discese e superG. E le cancellazioni…