Sci alpino calendario di Coppa del Mondo nettamente sbilanciato | sempre meno discese e superG E le cancellazioni…
Nel fine settimana scatterà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la 60ma edizione del massimo circuito internazionale si aprirà come ormai da tradizione con i giganti di Soelden. Saranno le due prove tra le porte larghe sul ghiacciaio del Rettenbach a lanciare la lunga volata che condurrà verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma la competizione si aprirà con l’ormai consueta “polemica”: il calendario è troppo sbilanciato a danno dei velocisti. Ci sono sempre più giganti e slalom rispetto a discese e superG, la sensazione è che non ci sia la voglia di equilibrare la situazione e così la corsa per la conquista della Sfera di Cristallo risulta sempre più favorevole per gli specialisti delle prove tecniche: 10 slalom, 10 giganti, 9 superG, 9 discese libere per le donne; 12 slalom, 9 giganti, 9 discese libere, 10 superG per gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Partecipa a costruire il programma dei prossimi seminari UNIMONT: raccontaci i tuoi interessi con un questionario online ? #UNIMONT – Polo alpino dell’@Università degli Studi di Milano – sta programmando il calendario dei prossimi seminari e webi - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: tutte le date delle gare maschili e femminili - Il profumo della neve è già nell’aria, e per chi vive di sci alpino ottobre non è mai un mese qualsiasi. Segnala alphabetcity.it
Sci alpino, calendario di Coppa del Mondo nettamente sbilanciato: sempre meno discese e superG. E le cancellazioni… - 2026 di sci alpino: la 60ma edizione del massimo circuito internazionale si aprirà come ormai da ... Si legge su oasport.it
Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2025/2026: le date e gli orari delle gare - 38 imperdibili appuntamenti da domenica 26 ottobre a mercoledì 25 marzo. today.it scrive