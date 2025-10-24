Schianto tra moto e auto | 19enne ferito dopo un volo di 17 metri

Un volo di 17 metri dopo uno schianto in moto: è successo a un giovane a Redipuglia. Come riporta Il Piccolo oggi pomeriggio, venerdì 24 ottobre, il 19enne originario di Villesse si è scontrato contro un’auto, condotta da una donna di Monfalcone, che stava facendo manovra per entrare nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Scopri altri approfondimenti

Schianto tra auto e moto: muore 57enne https://iltorinese.it/2025/10/21/schianto-tra-auto-e-moto-muore-57enne/… #Torino Vai su X

Pistoia, morto a 17 anni nello schianto in moto: fissata la data del funerale - facebook.com Vai su Facebook

Cologno, schianto in moto: grave un 19enne - Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12. Si legge su ecodibergamo.it

L'officina, la scuola serale, le sue amate moto: chi era Alessandro Del Core, il 19enne morto a Bari dopo lo schianto contro un'auto - Un ragazzo determinato, innamorato della vita e delle moto, che sognava il diploma e coltivava amicizie sincere. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, incidente tra moto e auto in via Gentile: morto 19enne a Japigia - Il ragazzo ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto in via Gentile. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive