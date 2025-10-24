Schianto tra moto e auto | 19enne ferito dopo un volo di 17 metri

Triesteprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo di 17 metri dopo uno schianto in moto: è successo a un giovane a Redipuglia. Come riporta Il Piccolo oggi pomeriggio, venerdì 24 ottobre, il 19enne originario di Villesse si è scontrato contro un’auto, condotta da una donna di Monfalcone, che stava facendo manovra per entrare nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

schianto moto auto 19enneCologno, schianto in moto: grave un 19enne - Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12. Si legge su ecodibergamo.it

schianto moto auto 19enneL'officina, la scuola serale, le sue amate moto: chi era Alessandro Del Core, il 19enne morto a Bari dopo lo schianto contro un'auto - Un ragazzo determinato, innamorato della vita e delle moto, che sognava il diploma e coltivava amicizie sincere. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

schianto moto auto 19enneBari, incidente tra moto e auto in via Gentile: morto 19enne a Japigia - Il ragazzo ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto in via Gentile. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Schianto Moto Auto 19enne