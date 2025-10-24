Schianto tra moto e auto | 19enne ferito dopo un volo di 17 metri

Triesteprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo di 17 metri dopo uno schianto in moto: è successo a un giovane a Redipuglia. Come riporta Il Piccolo oggi pomeriggio, venerdì 24 ottobre, il 19enne originario di Villesse si è scontrato contro un’auto, condotta da una donna di Monfalcone, che stava facendo manovra per entrare nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

schianto moto auto 19enneCologno, schianto in moto: grave un 19enne - Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12. Si legge su ecodibergamo.it

schianto moto auto 19enneSchianto in moto a Cologno: restano gravi le condizioni del ragazzo di 19 anni - Si stava spostando in direzione Urgnano sulla sua moto quando un’automobile gl ... Segnala ecodibergamo.it

schianto moto auto 19enneUn attimo di distrazione e lo schianto: 19enne in moto vola per 17 metri dopo l’urto con un’auto - Grave incidente stradale a Redipuglia nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, dove un 19enne originario di Villesse è rimasto gravemente ferito dopo un ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schianto Moto Auto 19enne