Schianto mortale | il piccolo Rayan sedeva davanti il padre guidava l’auto Aperta inchiesta per omicidio stradale
Bologna, 24 ottobre 2025 – Si chiamava Rayan Murrizi, aveva solo sette anni e amava giocare a pallone. La sua vita si è spenta l’altra sera, mentre era in macchina con il papà, a Lovoleto di Granarolo, nell’ ennesimo schianto sulle strade della provincia. L’incidente è avvenuto sull’asfalto bagnato della statale 64 Porrettana, verso le 19,45: Rayan era in auto a fianco del padre, sul sedile anteriore, con la cintura allacciata ma senza il seggiolino per i bambini previsto dalla legge. Il piccolo, nato a Carpi, nel Modenese, viveva con la famiglia a Ca’ de Fabbri, una frazione di Minerbio, e aveva due sorelline, una più grande e l’altra nata da poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
