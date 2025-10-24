Schiaffi a Boskov morti e striscioni shock | ecco perché chi ha giocato Ascoli-Samb non ha paura di nulla
L'ultima sfida di questo derby marchigiano sentitissimo risale al 1° giugno 1986, 39 anni fa, ma i rossoblù non lo vincono da 54 anni. Una storia lunghissima di accese rivalità, fra fatti di cronaca, drammi personali, epiche liti, con due grandi del passato come Mazzone e Boskov fra i protagonisti indiscussi . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
