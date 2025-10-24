Scenografia in curva Sud e tanta passione granata | l' Arechi è di nuovo campione di incassi

Effetto derby, passione infinita: Salernitana-Casertana, che avrà pure copertura televisiva in chiaro (la trasmetterà Videonola su digitale terrestre, canale 94) è già un evento per diecimila spettatori. L'ultimo report ufficiale del club granata, infatti, annuncia 4mila biglietti venduti, che si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

