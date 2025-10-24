Scende dal trattore e viene investito sulla Provinciale grave un uomo di 27 anni

Roccastrada (Grosseto), 24 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Roccastrada, in Maremma, dove un 27enne è stato investito. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo stava lavorando su un trattore, quando è sceso dal mezzo è stato investito da un veicolo sulla strada provinciale 157. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scende dal trattore e viene investito sulla Provinciale, grave un uomo di 27 anni

Scende dal camion al porto di Ravenna: Giuseppe Zuccoli travolto e ucciso aveva 67 anni e tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. La tragedia sotto gli occhi del figlio. Lavorava per la Ctf di Fossombrone e risiedeva a Villa Furlo. R.I.P Collega - facebook.com Vai su Facebook

