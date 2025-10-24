Scenari meteo | dal sole d’autunno all’instabilità di inizio novembre
Roma - Nei prossimi giorni un promontorio subtropicale garantirà tempo stabile al Centro-Sud, poi correnti atlantiche e discese fresche annunciano un peggioramento nella settimana dell’1-10 novembre. Analizzando le proiezioni a lungo termine, emergono tre fasi distinte per il meteo italiano: 20-27 ottobre – In questo intervallo le correnti più fresche scenderanno lungo il bordo orientale dell’anticiclone, accompagnate da perturbazioni veloci e portando le temperature leggermente sotto la media stagionale. L’atmosfera rimane comunque relativamente tranquilla, pur con qualche transito instabile. 27 ottobre – 3 novembre – È prevista la formazione di un promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale, che favorirà condizioni più asciutte e stabili al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Altri contenuti sullo stesso argomento
Meteo, Vortice Polare debole: rischio scenari gelidi per l’inverno 2025–2026 - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, arriva La #Nina: ci sono scenari sorprendenti per #Autunno e #Inverno in #Italia Vai su X
Scenari meteo: dal sole d’autunno all’instabilità di inizio novembre - Nei prossimi giorni un promontorio subtropicale garantirà tempo stabile al Centro- Si legge su abruzzo24ore.tv
Meteo, Prossimi Giorni: dalle piogge abbondanti ad un nuovo cambio di scenario. Le Previsioni - Già da Giovedì 11 Settembre, infatti, assisteremo ad un cambio di scenario, l'ennesimo di questa ... Segnala ilmeteo.it
Meteo, torna l'anticiclone: temperature oltre 30 gradi. Le previsioni della prossima settimana - Gli scenari possibili aumentano, com'è facile immaginare tra il venerdì e il weekend: Ma niente paura, se ci soffermiamo sul dettaglio per il nostro settore vediamo che per la giornata di sabato ... Lo riporta ilmattino.it