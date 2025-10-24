Scenari meteo | dal sole d’autunno all’instabilità di inizio novembre

Roma - Nei prossimi giorni un promontorio subtropicale garantirà tempo stabile al Centro-Sud, poi correnti atlantiche e discese fresche annunciano un peggioramento nella settimana dell’1-10 novembre. Analizzando le proiezioni a lungo termine, emergono tre fasi distinte per il meteo italiano: 20-27 ottobre – In questo intervallo le correnti più fresche scenderanno lungo il bordo orientale dell’anticiclone, accompagnate da perturbazioni veloci e portando le temperature leggermente sotto la media stagionale. L’atmosfera rimane comunque relativamente tranquilla, pur con qualche transito instabile. 27 ottobre – 3 novembre – È prevista la formazione di un promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale, che favorirà condizioni più asciutte e stabili al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

