Scelte per il bene della Fondazione Its
Non avrebbero voluto replicare, quelli del Cda della Fondazione Its Smart Academy alle affermazioni e ai distinguo fatti nei giorni scorsi dallo sfiduciato e revocato presidente Andrea Santori, "per evitare ulteriori pubbliche uscite che possono solo nuocare alla Fondazione" ma, alla fine, il presidente pro tempore e legale rappresentante Luca Silvestri ha ritenuto che alcuni aspetti dovessero essere necessariamente puntualizzati, a partire dallo sgomberare il campo da ogni dubbio circa la correttezza e la legittimità dell’operato del Cda. Silvestri parte dalla constatazione che Santori, nonostante l’avvenuta sfiducia e conseguente revoca "piuttosto che preoccuparsi di quello che è stato il proprio operato, accettando la decisione del Cda, dia prova di pretendere di vedere eluse le previsioni dello Statuto della Fondazione Its Smart Academy e, forse, anche di non conoscerle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Scelte per il bene della Fondazione Its" - Luca Silvestri replica allo sfiduciato Andrea Santori: "La revoca in perfetta osservanza dell’articolo 12 dello statuto" . Lo riporta ilrestodelcarlino.it
