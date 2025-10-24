Scelgo Arezzo le frazioni al centro | assemblea pubblica per un nuovo decentramento amministrativo
Arezzo, 24 ottobre 2025 – I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno invitano la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica dal titolo “Le frazioni al centro - Per un nuovo decentramento amministrativo”. L’incontro si terrà lunedì 27 ottobre alle 21:15 al centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero. “Sarà con noi Alessandro Meucci – dichiarano Donati e Sileno - coordinatore della lista civica delle frazioni per illustrare le proposte che mirano a un rinnovato assetto amministrativo in grado di restituire rappresentatività alle frazioni del Comune, valorizzandone ruolo ed esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
