Scelgo Arezzo | Le frazioni al centro assemblea pubblica a Palazzo del Pero

I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno invitano la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica dal titolo “Le frazioni al centro - Per un nuovo decentramento amministrativo”. L’incontro si terrà lunedì 27 ottobre alle 21:15 al centro di aggregazione sociale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

