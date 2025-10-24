Scelgo Arezzo | Le frazioni al centro assemblea pubblica a Palazzo del Pero
I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno invitano la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica dal titolo “Le frazioni al centro - Per un nuovo decentramento amministrativo”. L’incontro si terrà lunedì 27 ottobre alle 21:15 al centro di aggregazione sociale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
