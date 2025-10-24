Scatta l' allarme auto rubata | i carabinieri bloccano gli occupanti

L'unico dettaglio che ancora manca per chiudere il cerchio è capire se gli autori materiali del furto sono gli stessi intercettati in fuga sul mezzo. Sorpresi al volante di un'auto rubata modello Dacia, due nordafricani originari della Tunisia sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it