Scatola nera del camion alterata beccati in fallo sull' A14 | ritiro della patente per tre autotrasportatori

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiavano in autostrada col cronotachigrafo alterato o non funzionante. Nel mirino degli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Forlì sono finiti tre camionisti. Due di loro, in particolare, non avevano l’apparecchio correttamente sigillato; il terzo aveva invece fatto installare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La scatola nera, l’analisi del cellulare: tragedia dell’A1, perché l’autista non ha frenato? - Sarà analizzata millimetro per millimetro dagli uomini della polizia stradale: dirà perchè l’autista, 57 anni, non è ... Si legge su lanazione.it

Una scatola nera nel motore. Salvagente per gli artigiani. Ma è allarme per i camion - Grazie al dispositivo i furgoni euro 4 possono essere usati entro una soglia chilometrica. Scrive ilrestodelcarlino.it

La scatola nera (Edr) è obbligatoria nell'Unione europea da luglio 2024: cosa fa e quanto sono sicuri i dati che custodisce - Fino a poco tempo fa era solamente un dispositivo proposto da alcune compagnie a chi chiedeva uno sconto sulla polizza Rc, da luglio dello scorso anno invece è un sistema che il regolamento europeo ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Scatola Nera Camion Alterata