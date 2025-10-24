Scatena il caos dopo un furto | poliziotti aggrediti a calci e pugni vetrata rotta a testate

Tutto è cominciato tra le corsie del supermercato Italmark di piazza Vittoria, nel cuore di Brescia. È lì che un giovane di 24 anni, cittadino tunisino residente a Milano, ha tentato l’ennesimo furto. Era già noto al personale del punto vendita: più volte era stato sorpreso ad aggirarsi con fare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scatena il caos dopo un furto: poliziotti aggrediti a calci e pugni, vetrata rotta a testate - Mentre il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha inoltre firmato per lui un foglio di via obbligatorio, che gli vieta di tornare in città per i prossimi tre anni. Come scrive bresciatoday.it

